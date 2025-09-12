土方歳三の子孫が、生家跡にて営む土方歳三資料館公式アカウントが12日までにX（旧ツイッター）を更新。テレビ時代劇「新選組血風録」「燃えよ剣」などの土方歳三役で知られた俳優、栗塚旭（くりづか・あさひ）さんを悼んだ。公式アカウントでは「土方歳三没後150年の命日にも生家をお訪ね下さり、歳三さんの仏前で手を合わせて下さいました永遠の土方歳三役・栗塚旭さまのご冥福を、土方歳三生家よりお祈りいたします」と栗塚さ