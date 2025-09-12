お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）9月12日の放送は、お笑いコンビ『エレキコミック』の2人が登場。金曜パートナーの壇蜜とともに話を伺った。 やついいちろう・今立進「お願いします」 大竹「どのぐらいぶりだっけ。ねえ、もう結構経つなあ」 今立「経ちますよね」 やつい