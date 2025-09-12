元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女・希空（のあ）さんが１２日までに自身のＳＮＳを更新し、父親が撮影した写真を披露した。希空さんはインスタグラムを更新。「パパカメラマンですっ」とつづると杉浦太陽が撮影したと思われる写真を複数披露。ボーダーシャツにダメージジーンズのコーディネートを公開した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。