9月12日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後4時台「ニュースアップデート」のコーナーでは「安倍元総理の銃撃事件、検察と弁護側の攻防」というテーマで、ジャーナリストの鈴木エイト氏に話を伺った。 2022年7月8日、奈良市で安倍元総理大臣が銃撃され