◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節町田―横浜ＦＣ（１２日・Ｇスタ）町田はホームで横浜ＦＣと対戦する。両チームの先発が発表され、町田は前節の川崎戦（３●５）でベンチ外だったＧＫ谷晃生が先発に復帰。８月２３日の横浜ＦＭ戦で負傷交代したＤＦ岡村大八も先発に戻った。日本代表の米国遠征に招集され、９日（日本時間１０日）の米国戦で先発したＤＦ望月ヘンリー海輝もベンチ入り。実質、中１日でメンバーに入ることに