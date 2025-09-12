イヌサフランの球根（宮城県提供） 2025年6月、有毒植物「イヌサフラン」を食べた80代の岡山県民が死亡したことが分かりました。「イヌサフラン」は「コルチカム」という名前で観賞用に販売されている植物で、岡山県が注意を呼び掛けています。 岡山県によりますと、6月下旬、岡山県警から県保健所に「イヌサフランを食べたことによる死亡疑いがあり、詳しく検査する」と連絡がありました。 死亡したのは、80代の岡山県