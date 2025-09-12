香川県の会見 香川県は9月定例議会に、新型コロナ対策として県が行った旅行キャンペーンの支援金をだまし取った罪に問われている自営業の男との和解案を提案します。 男はだまし取ったとされる2452人分の支援金、合わせて1084万円を香川県に支払う義務を認めたことから和解することになりました。 男はそのうち543万円を一括で支払うことに合意していて、残りの金額についても準備ができ次第、香川県に支払