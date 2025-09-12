ウイスキー【キングスバレー（King’s Valley）】 見た目も美しい、日本発祥のカクテル 1986年に開催された「第1回スコッチウイスキーカクテルコンペティション」の優勝作品。銀座「TENDER」のオーナーバーテンダー・上田和男氏のオリジナルで、スコットランドの渓谷の美しさをイメージした。 レシピ スコッチウイスキー：40mlホワイト