死産した赤ちゃんの遺体をゴミ箱に捨てた罪に問われているベトナム人技能実習生の控訴審が12日、福岡高等裁判所で開かれ、被告の女は改めて無罪を主張しました。ベトナム人技能実習生のグエン・テイ・グエット被告（21）は去年2月、福岡市のアパートで、死産した男の赤ちゃんの遺体をビニール袋に入れゴミ箱に遺棄した死体遺棄の罪に問われています。1審の福岡地方裁判所は、ことし3月、グエット被告に懲役1年6か月、