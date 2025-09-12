高知県三原村では、新米を使ったどぶろくの仕込みが始まっています。三原村の土佐三原どぶろく合同会社では、現在5人の生産者が集まりどぶろくを作っています。2025年は8月末から三原村でとれた新米を使ったどぶろくの仕込みが始まっています。まず、生産者3人がコシヒカリ約30キロを蒸し器に入れて蒸します。蒸しあがったコメを平らに広げ30分ほど冷ました後、18度前後の冷蔵室に置かれた樽に入れ酵母などと一緒に丁寧に混ぜ合わ