通貨オプションボラティリティードル円１週間８．５％付近、来週の日銀会合の応当日も需要高まらず USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.546.946.366.75 1MO9.116.567.166.32 3MO9.436.987.727.26 6MO9.396.958.197.44 9MO9.417.098.517.71 1YR9.437.188.727.87 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1W