◇明治安田J1リーグ第29節町田―横浜FC（2025年9月12日町田GIONスタジアム）FC町田ゼルビアはホームで横浜FCを迎える。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。黒田剛監督は今夏に新加入したMF増山朝陽をリーグ戦初先発で起用。負傷で先月31日の前節・川崎F戦を欠場していたGK谷晃生が復帰した。日本代表として米国遠征に臨み、前日11日に帰国したばかりのDF望月ヘンリー海輝はベンチスタート。出場すれば、9日（日