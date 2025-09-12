神戸市のマンションで８月に住人女性が刺殺された事件を受け、兵庫県は１２日、県内で今年度中に防犯カメラ５００台を集中整備する計画を発表した。防犯カメラを設置する各地域の自主防犯組織への補助事業で、当初は２５０台を設置する計画だったが、当初の倍となる５００台の増設を目指す。県は２０１０年度から、地域の自主防犯組織を対象に路上などへの防犯カメラの設置費用について４万円を上限に補助している。昨年度まで