アメリカで報告が相次ぐUFOの目撃情報。9日、新たな映像が公開されました。アメリカ軍のドローンが捉えた、ボールのような形をしたUFO。すると、画面左上から別のドローンのミサイルが当たり、破片が3つ確認できます。この映像は2024年10月にイエメン沖で撮影されたもの。内部告発者が議員に提供し、アメリカ議会のUFO（未確認飛行物体）に関する公聴会で公開されたのです。さらに、2023年2月に捉えられた映像。画面下から真ん中に