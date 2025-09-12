山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。9月11日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして神尾楓珠とエルフ・荒川が出演した。神尾は共演した女優の“あざとい”瞬間についてエピソードを語ったが、スタジオでは女優のあざとさより神尾の対応に注目が集まり…。【映像】神尾楓珠が見せた“神対応”をエルフ荒川絶賛今回のテーマは「進化系あ