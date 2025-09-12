明治機械がこの日の取引終了後、大手配合飼料メーカーであるＪＡ全農くみあい飼料（群馬県太田市）から、配合飼料製造工程における加熱加工設備の老朽化に伴う更新工事を受注したと発表した。 受注金額は非開示で、２５年３月期連結売上高（６５億１１００万円）の１０％以上に相当する額としている。納入時期は２６年９月の予定で、２６年３月期業績への影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS