大盛工業はこの日の取引終了後、２５年７月期の連結決算を発表した。売上高は前の期比７．７％増の６４億４３００万円、営業利益は同２６．２％増の７億８５００万円と堅調だった。一方、続く２６年７月期の売上高は前期比１１．６％増の７１億９０００万円、営業利益は同１６．３％減の６億５７００万円と増収減益の見通しを示した。 国土強靱化の追い風が続く一方、人手不足やコスト高による収益性の低下が逆風に。収益性