来週のドル円相場は、１６～１７日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ幅によって左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４５円５０銭～１４９円５０銭。 足もとで米労働市場の減速を示唆する指標が相次いでいることから、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は利下げを再開する見通しだ。市場では０．２５％の利下げを織り込んでいるとみられるが、利下げ幅が０．５％となった場合はドルが売られ