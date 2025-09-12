昨夜、山形県河北町の国道の交差点で軽乗用車と自転車が衝突した事故で、意識不明となっている高齢の男性は近くに住む７８歳の男性であることがわかりました。 事故現場 この事故はきのう午後７時ごろ、河北町谷地の国道２８７号の十字路交差点で起きたものです。 道路を横断していた自転車が左から来た軽乗用車にはねられ、自転車に乗っていた高齢の男性が意識不明の状態で病院に搬送されていました。 男性は骨盤を骨折してい