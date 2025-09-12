テスコム電機は9月中旬、コンパクト設計でトーストやリベイクなど幅広い料理に活躍するオーブントースター「TSB51A-K」と「TSB60A-K」の2タイプを公式オンラインショップや全国の家電量販店で発売する。公式オンラインショップでの価格は「TSB51A-K」が6490円、「TSB60A-K」が9020円。●温度は無段階調節で料理の幅広がる 直感操作＆簡単お手入れで使いやすい両モデルは、タイマーと温度調節のみのシンプルで直感的な操作がで