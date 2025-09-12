【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが10月10日にリリースする（日本発売は10月11日）2ndミニアルバム『WE GO UP』のティザーポスターが公開された。 ■都心を上から下に見下ろす写真を使用 ポスターはノイズ効果のある白黒トーンの背景とネオングリーンカラーのフォントが対比を成して目を引く。 都心を上から下に見下ろすようなアングルは、さらに高いところに飛