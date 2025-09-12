小泉進次郎農林水産相が10月4日投開票の自民党総裁選への出馬の意向を固めたという。9月12日、産経新聞を皮切りに報道各社が伝えた。来週にも正式に出馬表明する予定だ。小泉氏をめぐっては、「今回は出馬を見送るのではないか」（自民党関係者）との見方も出ていたが、出馬することを決断したようだ。これで、10日に出馬表明した茂木敏充前幹事長に続き、小林鷹之元経済安全保障担当相、高市早苗前経済安全保障担当相、林芳