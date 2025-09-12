阪神・高橋遥人投手（29）が今シーズン最後となる13日の巨人戦に先発する。12日は甲子園での投手指名練習に参加し、ショートダッシュなどで調整した。東京ドームでの登板は2021年10月14日以来、約4年ぶりとなる。「変わらず、しっかりと試合を作れるように。投球の質を前回とかよりも良くしていければいいなと思います」と力を込めた。今季4連勝で、東京ドームの猛虎党に優勝報告をすることを狙っていた。