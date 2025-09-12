自民党埼玉県連の幹事長の県議が、政治資金を私的に流用した疑いがもたれている問題。渦中の県議がきょう会見を行い、「故意に精算を求めたものではない」などと疑惑を否定しました。政治資金を私的に流用した疑いで、県連から役職の一時停止措置を受けた小谷野五雄県議（69）。関係者によると、県連の政治資金を、女性用バッグのほかリップクリームやキャットフードなど、日用品の購入費などにあてた疑いがあるといいます。小谷野