宮城県南三陸町長を５期２０年務める佐藤仁町長（７３）が１１日の町議会で、１１月５日までの任期で引退する意向を表明した。東日本大震災の津波にのまれながら生還。避難指示のあり方や被災庁舎の保存を巡って町が揺れる中、復旧復興に力を尽くした。発生から１４年半、津波被災地で当時からの市町村長は県内で菅原茂・気仙沼市長（６７）だけとなる。佐藤町長は町議会定例会で「防災庁舎の屋上から見た惨状は昨日のことのよ