日本サッカー協会は１２日、今年最後の試合となる１１月１８日に国立競技場で開催される「キリンチャレンジカップ２０２５」において日本代表（ＦＩＦＡランク１７位）が、ボリビア代表（ＦＩＦＡランク７８位）と対戦することが決定したことを発表した。協会を通して、森保一監督は「ボリビア代表と前回対戦した２０１９年のキリンチャレンジカップは新しい戦力となる選手を多く起用しながらも懸命に戦い、なかなか相手の堅守