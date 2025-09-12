東京世界陸上は１３日に東京・国立競技場で開幕。大会初日の見所を紹介する。午前のモーニングセッションは男女３５キロ競歩からスタート。猛暑によるアスリートの健康と安全への影響を考慮して３０分繰り上げることが開幕２日前に発表され、午前７時３０分に号砲が鳴る。注目は男子で２２年オレゴン世界陸上銀メダルの川野将虎（旭化成）。昨年の日本選手権で世界新記録（当時）をマークするなど好調を維持しており、金メダル