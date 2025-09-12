◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（１２日・マツダスタジアム）【中日】１（二）田中、２（遊）山本、３（中）岡林、４（左）細川、５（右）上林、６（三）福永、７（一）ボスラー、８（捕）石伊、９（投）柳【広島】１（右）中村奨、２（左）ファビアン、３（遊）小園、４（一）モンテロ、５（捕）坂倉、６（二）羽月、７（三）佐々木、８（中）大盛、９（投）森