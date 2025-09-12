◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１２日・楽天モバイル）【ロッテ】１（中）高部、２（左）西川、３（指）寺地、４（一）山口、５（二）藤岡、６（右）山本、７（捕）佐藤、８（三）茶谷、９（遊）友杉、▽投＝ボス【楽天】１（中）中島、２（三）村林、３（二）黒川、４（指）ボイト、５（左）鈴木大、６（一）浅村、７（遊）宗山、８（右）武藤、９（捕）太田、▽投＝古謝