「7月31日にNetflixでの配信がスタートしてから1カ月以上たちますが、ドラマ『グラスハート』（全10話）の勢いが止まりません。日本のテレビ番組の週間ランキングでは、6週連続ベスト10入りしています」（映像関係者）『グラスハート』はライトノベルを原作にしたドラマ作品で、デビュー直前に所属バンドをクビになった一人の女性ドラマーが、天才ミュージシャンが新しく結成するバンドに選抜されて……、といったストーリー。「原