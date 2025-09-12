ABEMAで配信されている人気恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」に出演していた、タレントの内田禅（うちだ・ぜん）がこのほど、所属事務所から契約解除されたことがわかった。所属していた芸能事務所「LUV」が公式サイトで発表した。 【写真】イケメンぶりも話題だった、内田禅 公式サイトでは10日に、「弊社所属タレント内田禅に関するご報告」として、「このたび、SNS上で取り上げられている件を踏まえ、所属