立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が、「X」公式アカウントで「かけそば」をアレンジした写真をアップし、反響が起きています。公式アカウントでは、「かけそば」にポテトチップスをトッピングした写真を紹介。コメントでは写真について「かけそばにポテトチップスを乗せるだけで、無敵のB級グルメが完成します！！」と説明しています。投稿に対して、ユーザーからは「つゆに染み込んだポテチがおいしそう」「ポテチがふ