◇プロボクシングWBO世界フライ級タイトルマッチ王者 アンソニー・オラスクアガ(米国)＜12回戦＞同級1位 フアンカルロス・カマチョ(プエルトリコ)（2025年9月11日米ネバダ州ラスベガスフォンテンブロー）WBO世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）が同級1位フアンカルロス・カマチョ（28＝プエルトリコ）に2回2分36秒TKO勝ちし、3度目の防衛に成功した。オラスクアガは戦績を10勝（7KO）1敗とし、