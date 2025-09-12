記者会見する小谷野五雄県議＝12日午前、埼玉県庁自民党埼玉県連の党費を流用した疑いがあるとして、役職の一時停止措置を受けた同県連幹事長の小谷野五雄県議（69）が12日、県庁で記者会見し「私的流用は一切やっていない」と疑惑を否定した。県連は、小谷野氏が2020〜25年に党費で精算した女性用バッグやキャットフードなど約1100件、総額約2900万円について調査している。会見で小谷野氏は、政治活動に使った領収書はバッグ