立憲民主党の野田代表立憲民主党の野田佳彦代表は12日の記者会見で、自民党総裁選を巡り「1年前も挑戦した人ばかりだ。敗者復活戦みたいなものだ」と述べ、立候補予定者の顔ぶれをやゆした。「前回と同じ主張なら意味がない。参院選で敗れた後にどういう主張を展開するのか聞きたい」と指摘し、消費税減税や「政治とカネ」問題に対する姿勢の変化を注視する考えも示した。各候補者について「私が1票を入れるわけではないが、ど