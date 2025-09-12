陸上の世界選手権（１３日開幕、国立競技場）に出場する女子マラソン代表の安藤友香（しまむら）、小林香菜（大塚製薬）、佐藤早也伽（積水化学）が１２日、オンライン会見に出席し、本番への意気込みを語った。安藤は「最低限入賞を目指して、自分のやれることをやるだけ。後悔なくやりきれるようにというのが目標」と力を込めた。女子マラソンは１４日の７時半にスタートする。暑さを考慮した上で、３０分前倒しとなったが