名古屋にはドラゴンズ以外の球団のファンが集う“聖地”が点在しています。中区の「鉄板焼き居酒屋つくば」では阪神ファンが熱狂し、田原市の老舗「鈴木屋」ではヤクルト小川投手ゆかりの「ライアン丼」が人気。それぞれの店は、地域に根差したファンの交流拠点となっています。（2025年9月5日放送） ■店主と阪神ファンが作り上げる空間「居酒屋つくば」 阪神タイガースのファンが集まる名古屋市中区の「鉄板