株式会社赤福が販売している季節限定商品「赤福水ようかん」の販売数量が、8月末時点で前年同期間比約2倍を記録した。夏季限定の「赤福水ようかん」は涼菓として人気が高く、季節の挨拶や手土産としても幅広く利用されている。価格は税込1,200円(オンラインショップは送料別)で、直営店･百貨店･公式オンラインショップで購入することができる。2025年は直営店での取り扱いを拡大し体制を整えることで、販売数量が約2倍と前年を大き