「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、レザーのやわらかな質感と、端正な直線のフォルムを両立させた「ビッグ ミリング スクエア」シリーズ（全2型）を、全国のマザーハウスの店舗およびオンラインストアで発売した。凛とした四角いフォルムに、触れるたびに表情を変える、やわらかな革の質感。相反する二つの魅力が心地よく調和し、日々の佇まいに寄り添うバッグが登場した。手にしたときに