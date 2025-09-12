2025年9月12日札幌市中央区札幌テレビ塔今月13日(土)と14日(日)、レバンガ北海道主催としては初となる国際大会・レバンガカップ2025が開催されます。出場チームはレバンガ北海道のほか、今季B1に昇格したアルティーリ千葉、台湾からは新竹御嵿ライオニアーズ、韓国からは原州DBプロミの計４チームが参加。大会を前に各クラブの選手による記者会見が開かれました。 レバンガ北海道ドワイト