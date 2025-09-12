おせち料理を巡り、セール期間限定で値引きがあると誤解させる表示をしたとして、消費者庁は１２日、通信販売大手「ジャパネットたかた」（長崎県佐世保市）に対し、景品表示法違反（有利誤認）で再発防止を求める措置命令を出した。同社は「有利誤認には該当しないと考えている」としている。同庁と公正取引委員会九州事務所の発表によると、同社は昨年１０月８日〜１１月２３日、「特大和洋おせち２段重」について、ウェブサ