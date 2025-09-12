ＪＲ貨物は９月１２日から本州向けに北海道産じゃがいもの輸送を始めました。主にポテトチップスなどの加工品として使用されます。帯広市内の帯広貨物駅です。かごいっぱいに入った道産のじゃがいもが、貨物に詰め込まれていきます。ＪＲ貨物が１２日から運転を開始したじゃがいも輸送の専用列車で、およそ５００トンのじゃがいもを運ぶことができます。帯広から埼玉県にまで輸送し、主にポテトチップスなどの加工品として使用され