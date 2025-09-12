警察車両の赤色灯北海道警の40代の男性警察官が、プールで小学校低学年の女児の体を触ったとして道警が捜査を始めたことが12日、捜査関係者への取材で分かった。警察官は任意の事情聴取に「わいせつ目的ではなく過失だった」との趣旨の話をしているといい、不同意わいせつ罪などに当たるかどうか調べている。捜査関係者によると、警察学校に勤める警察官が6日、札幌市のプールで、水泳教室に参加していた女児に複数回触った疑