13日（土）は、小笠原諸島付近の高気圧がほとんど停滞します。一方、朝鮮半島付近から東北付近にのびる前線上に低気圧が発生して東寄りに進む見込みです。この低気圧や前線に向かって高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込むため、日本付近は大気の状態が非常に不安定となる見通しです。これらの影響で、西日本から北日本では所々で雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もある見込みです。東日本では土砂災害、低い土地の浸