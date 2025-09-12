JLPGAティーチングプロの資格でQT（予選会）に挑戦し、2024年シーズンのツアーに参戦。日本女子プロで9位タイに入る活躍を見せた古家翔香選手。20代の貴重な3年間を費やしてまで、なぜプロに必須ではないティーチングプロ資格を取得したのか。プロテストに挑戦しながら、ツアーを戦った異色の選手に、ゴルフライターのコヤマカズヒロさんが迫った――。（第4回）筆者撮影女子プロゴルファーの古家翔香選手 - 筆者撮影■プロテスト