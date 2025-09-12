安くてうまい麺を提供し続ける愛知県一宮市の「西村麺業」の中華そばと焼きそばはどちらも440円と驚きの安さです。夫婦二人三脚で守り抜く自家製麺と手作りの味が、地元だけでなく遠方からも客を惹きつけています。 ■素朴で飽きのこない一番人気の「中華そば」 愛知県一宮市の閑静な住宅地の中にある「西村麺業(めんぎょう)」。 2代目店主の西村茂雄さんと妻の由佳里さん夫婦が切り盛りしています。定番メ