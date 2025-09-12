◆パ・リーグ日本ハム―西武（１２日・エスコンＦ）【西武】１（中）西川、２（二）滝沢、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（左）渡部聖、６（三）山村、７（指）セデーニョ、８（捕）炭谷、９（遊）源田、▽投＝高橋光成【日本ハム】１（左）野村、２（右）今川、３（指）レイエス、４（三）郡司、５（一）清宮幸、６（遊）山縣、７（二）石井、８（中）矢沢、９（捕）伏見、▽投＝達