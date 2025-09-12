ミュージカル「十二国記 −月の影 影の海−」製作発表会見が11日、東京都内で行われ、柚香光、加藤梨里香、太田基裕、牧島輝、相葉裕樹、演出の山田和也が登壇した。本作は小野不由美による大河ファンタジー小説を初めて舞台化。われわれが住む世界と、地球上には存在しない異世界を舞台に壮大なファンタジーを繰り広げる。本作では、われわれが住む世界の陽子を加藤、異界に連れ去られた後の陽子を柚香が演じる。宝塚歌劇団