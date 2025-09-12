阪神・藤川球児監督の高知商の先輩であり、阪神の先輩でもある江本孟紀氏は、本誌・週刊ポスト（5月23日号）での中畑清氏と達川光男氏との鼎談で「阪神にはぜひ優勝してもらいたいね。藤川には”優勝したら高知商の校庭に銅像を建てやる”と言ってある。その時、横にオレの小さな銅像を建てるんだよ（笑）」と話していた。【写真】藤川阪神の優勝を支えた選手会長・中野拓夢を献身的に支える“3歳年上のインスタグラマー妻"就