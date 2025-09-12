田久保市長による”議会解散”で揺れる静岡･伊東市。市長と市職員の発言に食い違いもあります。市長と市職員の連携の現状は…。（伊東市田久保 真紀 市長）「おはようございます」（記者）Q.「市議選に6500万円かかるという話もありますが、そのことについてどう感じますか？」（伊東市田久保 真紀 市長）「…」午前9時半過ぎ、12日も記者の問いかけに応じることなく足早に登庁した田久保市長。（伊東市田久保 真紀 市長）「